In casa Inter in queste ore si sta molto discutendo di una possibile convocazione nella nazionale italiana di Federico Dimarco, nonostante l’esterno classe 1997 sia al momento fermo ai box causa infortunio. Un altro giocatore che in questo momento deve stringere i denti per un problema alla caviglia è Marcus Thuram.

L’attaccate nerazzurro in queste ultime settimane viene costantemente monitorato dallo staff medico e Inzaghi lo gestisce per non peggiorare le sue condizioni fisiche. Anche nell’ultima partita contro il Monza non è infatti sceso in campo da titolare perché aveva giocato pochi giorni prima sul campo del Feyenoord.

Secondo quanto riporta L’Equipe, la buona notizia arriva dal CT francese Didier Deschamps che sembrerebbe intenzionato a risparmiare Thuram e a non convocarlo per i prossimi impegni della selezione transalpina. Questo consentirebbe al numero 9 dell’Inter di poter riposare durante la pausa di campionato e provare a recuperare al meglio.