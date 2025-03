La Champions League sta per entrare nel vivo con la fine del turno degli ottavi di finale che si terranno martedì e mercoledì. L’Inter parte da una situazione favorevole perché ha vinto 0-2 l’andata in casa del Feyenoord e adesso nella seconda gara partirà quindi da un buon vantaggio. C’è però chi già si proietta in avanti.

Come spesso già accaduto in passato, Opta ha proposto una nuova previsione sulle chance che ha ogni squadra di passare i vari turni fino ad arrivare alla vittoria finale di questa Champions League. Questa società è nota ormai da tempo per la raccolta e l’analisi di moltissimi dati e statistiche e con i loro algoritmi hanno pubblicato le seguenti previsioni.

La squadra favorita per la vittoria finale ora è il Liverpool che ha il 23,9% di possibilità di vincere la Champions League, al secondo posto troviamo il Barcellona con il 16,9% e infine è l’Arsenal a completare il podio a quota 16,1%. Subito dopo c’è l’Inter quarta con il 15,9% di chance di alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie.

I nerazzurri vengono dati favoriti anche su delle corazzate come Bayern Monaco (8%) e Real Madrid (8,9%). Infine, la squadra di Simone Inzaghi ha ottime possibilità di raggiungere i quarti di finale (96,8%), ma ha più della metà delle chance di prendersi anche un posto in semifinale (58,1%) mentre la speranza di un pass per la finale cala al 34,5%.