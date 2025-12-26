Chi è La Penna, l’arbitro di Atalanta-Inter: bilancio positivo

Questa domenica 28 dicembre, l’Inter tornerà a giocare in campionato nel match in programma in casa dell’Atalanta. Si tratta dell’ultima partita del 2025, quella che potrebbe consentire alla squadra di Cristian Chivu di chiudere l’anno solare in vetta alla classifica dopo aver guadagnato il primo posto in occasione dell’ultima sfida di Serie A contro il Genoa.

Ad arbitrare Atalanta-Inter sarà il fischietto romano Federico La Penna. Al suo fianco sono stati designati gli assistenti Berti e Perrotti e il IV Ufficiale Rapuano. Var affidato poi ad Abisso, con Manganiello come assistente.

La Penna ha già arbitrato in carriera ben 10 incontri ufficiali dell’Inter: con lui i nerazzurri non hanno mai perso in campionato, dove hanno invece conquistato 8 vittorie ed un solo pareggio. L’unica sconfitta risale agli ottavi di finale di Coppa Italia del dicembre 2023, quanto la formazione allora allenata da Simone Inzaghi si arrese al Bologna durante i tempi supplementari.