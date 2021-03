La Repubblica – Domani gli esiti di altri tamponi, il gruppo si è allenato regolarmente: nessun sintomo

C’è apprensione in casa Inter dopo la positività – arrivata nel tardo pomeriggio di oggi – del capitano Samir Handanovic. Il portiere nerazzurro è il secondo positivo dopo Danilo D’Ambrosio e dunque si teme per l’intero gruppo, ed in merito arrivano aggiornamenti riportati da La Repubblica.

Come scrive Franco Vanni sul suo account Twitter oggi Handanovic non era presente all’allenamento odierno in quanto non si sentiva in forma, e dunque ha saputo della positività direttamente da casa. Il resto del gruppo invece era tutto presente – sempre ad eccezione di D’Ambrosio e Vidal – e nessuno accusava sintomi. Ad ora di pranzo sono stati effettuati tutti i tamponi molecolari, e domani in mattinata sono attesi i risultati: sperano in buone notizie.

ARRIVA IL MOMENTO DI RADU?>>>