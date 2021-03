Ausilio torna negativo al Covid: solo Marotta positivo

Danilo D’Ambrosio e Samir Handanovic sono risultati positivi al Covid-19 e dunque c’è apprensione in casa Inter. Il rischio focolaio infatti è molto alto, e tra tre giorni ci sarà l’importante sfida di San Siro di Serie A contro il Sassuolo. Nel frattempo però arrivano buone notizie dal lato dirigenza.

In mattinata vi abbiamo riportato la negatività di tutti i dirigenti nerazzurri positivi dal 25 febbraio scorso, con l’eccezione di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta. Il ds nerazzurro – riporta La Gazzetta dello Sport – è tornato negativo in questi giorni e dunque si aspetta solo la negatività del CEO Marotta, ricoverato all’Humanitas. Le sue condizioni sono comunque in netto miglioramento.

HANDA OUT, BROZOVIC CAPITANO CONTRO IL SASSUOLO?>>>