Social – Lukaku “veste” il figlio di nerazzurro: Baby Rom tifa Inter

Romelu Lukaku è il gigante buono. L’attaccante dell’Inter – e ce ne siamo accorti fin dal primo giorno – ha più volte dimostrato il suo essere, la sua bontà e la sua genuinità, tanto da essere entrato subito nei cuori dei tifosi nerazzurri. Devastante in campo con la sua fisicità e la sua potenza, una splendida persona fuori.

Pochi minuti fa Big Rom ha pubblicato sul suo account Twitter una foto con suo figlio – che però non si trova a Milano – in videochiamata. Un sorriso spontaneo, sincero, con il piccolo vestito con la maglia dell’Inter. Il club nerazzurro ha infatti da ora un tifoso in più: “Baby Rom”.