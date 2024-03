La seconda stella è una miniera d’oro: ECCO quanto può incassare l’Inter

Grazie ad un inizio di 2024 da incorniciare, l’Inter in due soli mesi è riuscita a guadagnarsi un vantaggio pari a +12 punti in classifica sulla Juventus. Una squadra che viaggia a ritmi surreali e che continua a macinare record su record, incantando tutta Europa per la qualità elevata del gioco raggiunta.

Simone Inzaghi sente sempre più vicino il suo primo scudetto da allenatore, sebbene sino a questo momento non si sia ancora del tutto sbilanciato sulle possibilità di successo dei suoi ragazzi. Un titolo voluto fortemente dai tifosi per la conquista di quella seconda stella tanto desiderata e contesa coi cugini del Milan nell’ultimo biennio.

Uno scudetto che darebbe una grossa mano, inoltre, alle casse societarie. Sino a questo momento l’Inter si è infatti garantita ben 78 milioni dai diritti televisivi della stagione 2023/24. La vittoria del campionato farebbe schizzare ulteriormente in alto le entrate nerazzurre, andando a toccare i 100 milioni di euro.

Una cifra potenzialmente più alta rispetto ai 90 milioni di euro incassati dal Napoli nella passata stagione che potrebbe consentire all’Inter di ridurre notevolmente il -85 con cui ha chiuso il bilancio della scorsa annata.