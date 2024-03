Colpo di scena Frattesi: annuncio UFFICIALE sull’infortunio

Grandi novità in casa Inter per quanto riguarda le condizioni di Davide Frattesi dopo il problema all’adduttore destro avvertito in seguito al gol messo a segno contro l’Atalanta. Il centrocampista, entrato in campo da pochissimi minuti, era stato infatti costretto a chiedere subito la sostituzione con Klaassen.

Come riferito da Sky Sport, il centrocampista ex Sassuolo non effettuerà alcun esame strumentale dopo il fastidio muscolare e potrebbe già esserci per il match in programma lunedì sera contro il Genoa. A rompere ufficialmente il silenzio è stato lo stesso Frattesi, che ha prima scherzato sul suo infortunio lampo di mercoledì sera ed ha poi tranquillizzato tutti i tifosi nerazzurri sulle sue condizioni.

Questo il messaggio lanciato su Instagram appena pochi minuti fa nell’ultima storia postata: “Sto bene”. Alla luce dell’indisponibilità di Calhanoglu in mezzo al campo per la prossima giornata, il recupero dell’italiano è un’ottima notizia per Simone Inzaghi.