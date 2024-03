L’agente di Acerbi è sicuro: “Parola n***o mai pronunciata”

Non è ancora chiaro cosa sia realmente successo ieri durante Inter-Napoli. Dopo l’accusa di razzismo nei confronti di Acerbi per una parola che avrebbe riferito a Juan Jesus, segnalata dallo stesso centrale all’arbitro La Penna, potrebbe aprirsi una vera e propria indagine sull’episodio. Se si trovasse una prova concreta, infatti, il giudice sportivo potrebbe punire l’interista con una maxi squalifica di ben 10 giornate.

Il suo agente, Federico Pastorello, sulle frequenze di Radio Sportiva ha respinto le accuse verso Acerbi, smentendo categoricamente: “Credo che abbia risposto a Juan Jesus personalmente. Lui quella frase non l’ha detta. Si sono chiariti fra di loro. Poi se fosse vero sono cose che vanno controllate e punite, ma Acerbi mi ha detto che è stato un diverbio acceso in cui si sono dette delle parole di troppo, ma la parola ‘negro’ non l’ha detta”.

Nel frattempo, in attesa che venga definitivamente chiarita la sua posizione, Acerbi è stato invitato ad abbandonare il ritiro della Nazionale Italiana ed è stato rimpiazzato da Gianluca Mancini.