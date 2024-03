C’era l’agonismo delle grandi partite da entrambi i lati, ma Inter-Napoli è rimasta per larghi tratti nei canoni della regolarità. Poi è arrivata una macchia che rischia di essere indelebile: Juan Jesus ha accusato Acerbi di averlo insultato con un chiaro epiteto razzista. Un gesto inacettabile che, se confermato, potrebbe chiudere la stagione del difensore.

Infatti, se venisse trovata una prova concreta dell’accaduto il difensore rischierebbe una maxi-squalifica di ben 10 giornate. In tal caso, la stagione di Acerbi sarebbe finito e il difensore salterebbe anche la prima gara della prossima stagione.

Questo, infatti, è quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, che all‘articolo 28 parla di “squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato” in caso di comportamenti discrimantori. Molto dipenderà dalle segnalazioni che arriveranno all’ispettore federale e da eventuali prove video