L’audio del VAR sul contatto Thuram-Rahmani: “Prende la palla”

Episodio dubbio nel finale di Inter-Napoli, gara valida per la 29a giornata di Serie A, quando Thuram è stato atterrato in area da Rahmani, che però sembra sfiorare anche il pallone. Questo è quanto ravvisato dal VAR, come sentito nell’audio fatto ascoltare a DAZN durante Open VAR.

Di seguito l’audio della registrazione:

“Prende il pallone insieme al piede. prende il pallone che cambia totalmente direzione e prende il piede”.

Questo il commento di Trefoloni in merito alla decisione arbitrale:

“Decisione molto buona, l’assistente comunica subito all’arbitro che sta valutando. Poi comunica che non c’è nessun fallo perché il pallone viene giocato dal difendente. C’è un tocco del pallone evidente e poi un tocco contestuale sul piede che non può essere mai falloso”.