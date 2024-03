Lautaro fa tremare l’Inter: “Se mi chiamano sono a disposizione”

Dal ritiro della Nazionale Argentina, intervistato ai microfoni di Tyc Sports, Lautaro Martinez ha parlato sia di presente ma anche di futuro. Il capitano dell’Inter, in primo luogo, ha commentato la grande stagione vissuta con la maglia nerazzurra che potrebbe regalargli nelle prossime settimane il suo secondo Scudetto italiano.

Queste le sue parole: “E’ un gran momento quello che sto vivendo all’Inter. Non mi aspettavo tutto questo, ho avuto la possibilità di stare sei anni in questo club, la fortuna è importante anche per superare i record. Speriamo di continuare così, lavoro per dare gioia a tutti i tifosi dell’Inter che dal primo momento in cui sono arrivato mi hanno trattato in una maniera incredibile e il mio obiettivo è ricambiare questo affetto in campo”.

Sulla prossima estate, invece, Lautaro ha lanciato un messaggio che tiene l’Inter in grande apprensione. L’attaccante dovrà infatti disputare prima la Copa America con l’Argentina e si è detto disponibile poi a partecipare anche alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la Nazionale U23 qualora venisse convocato dal commissario tecnico Mascherano.

Come spiegato da Lautaro, però, questa decisione spetterà soprattutto all’Inter che in caso di convocazione rischierebbe di perdere l’argentino nella fase iniziale della stagione 2024/25. Questa l’apertura dell’attaccante: “Chiaramente se avranno bisogno di me, ci sarò sempre. Sempre disponibile perché lavoro per indossare questa maglia, do il mio meglio all’Inter per stare in questo posto. E’ un privilegio, sinceramente perché da bambino uno sogna di vestire questa maglia, ascoltare l’inno. Se mi sta ascoltando, io gli confermo che sono disponibile. Ma non dipende da noi, se mi chiama ci sono ma poi dipende dal club”.