Scintille Lautaro-Costacurta: “Lo invito a riguardare la semifinale col Milan”

In attesa di disputare l’ultimo incontro di questa sosta mercoledì mattina alle 3.50 (ora italiana) con la sua Argentina, Lautaro Martinez è tornato a parlare dal ritiro della Nazionale ai microfoni di Tyc Sports. Questa volta l’attaccante dell’Inter ha risposto alle critiche piovute nei suoi confronti dall’Italia, in particolare da Alessandro Costacurta che lo aveva accusato di non essere decisivo nei grandi match.

Questa la risposta stizzita di Lautaro: “Costacurta? A volte uno si controlla, questi commenti a volte fanno male. Devono essere delle opinioni giuste, perché lui ha detto che io non incido nelle partite importanti e questo non è vero. Ho segnato nella semifinale di ritorno in Champions League con il Milan, forse una delle partite più importanti nella storia dei due club. Oltre al gol e alla partita che abbiamo fatto, lo invito a rivederla. Ma non solo a lui, sono in tanti”.

L’attaccante ha poi spiegato di aver imparato a gestire anche momenti meno positivi durante la stagione: “Se uno fa un’analisi globale sull’Inter va bene. Ma se uno lo fa con nome e cognome dà più fastidio, perché non è vero quello che dice. Ma io sono tranquillo, faccio parlare gli altri e faccio il mio lavoro. E’ sempre la stessa storia, fai tre gol e sei il migliore e lo dicevo quando si parlava tanto di me e cercavo di abbassare queste aspettative perché so come vanno le cose. Ho lavorato tanto su questa cosa ed ha funzionato, continuerò a fare la stessa cosa. Ho ascoltato una dichiarazione di Cavani simile, condivido quello che ha detto lui”.