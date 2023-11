Lautaro non si accontenta mai: i suoi gesti nel finale di Juve-Inter

Lautaro Martinez è il capitano dell’Inter non solo a livello formale, ma anche nei fatti. Il gol di ieri ha confermato la sua posizione da leader tecnico della squadra, ma nella sua partita c’è molto di più, anche a livello carismatico.

L’attaccante argentino ha un’ambizione senza pari e, come racconta La Gazzetta dello Sport, l’ha mostrata anche nei minuti finali della gara di ieri. Lautaro, infatti, non voleva accontentarsi del pareggio e ha più volte incitato i compagni ad accelerare e ad alzare il baricentro, per cercare i 3 punti che avrebbero permesso di staccare la Juventus in classifica.

L’opinione di Passione Inter

Lautaro Martinez vuole vincere lo Scudetto e le sue prestazioni testimoniano in ogni gara quanto questo obiettivo sia al centro dei pensieri del bomber argentino. Il Toro non vuole accontentarsi mai e la sua ambizione è un ottimo segnale per tutta la squadra.