Lautaro sempre più simbolo dell’Inter: e ora per il rinnovo c’è fretta

Il gol contro la Juventus ha mostrato ancora una volta quanto Lautaro Martinez sia uno dei più importanti, se non il più importante, giocatore della rosa dell’Inter, che ora vuole blindare in tempi brevi il futuro del suo capitano.

Lo racconta La Gazzetta dello Sport: la società nerazzurra vuole sistemare al più presto la questione del rinnovo del contratto. Come sottolineato ieri nel pre-partita dallo stesso Marotta, le negoziazioni sono in corso e, sebbene si stia procedendo con calma, la volontà di entrambe le parti sembra essere quella di arrivare in tempi brevi alla firma. Perché l’Inter è Lautaro, e Lautaro è l’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Non sembrano esserci ostacoli per il rinnovo di Lautaro Martinez, vista anche la volontà di entrambe le parti di proseguire l’avvenutra insieme. Il Toro è il simbolo dell’interismo e blindarlo darebbe ancora più forza al progetto tecnico in crescita dei nerazzurri.