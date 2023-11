L’Inter a Lisbona si gioca il primo posto del girone di Champions

Non c’è un attimo di tregua per l’Inter, in campo mercoledì sera in Champions League contro il Benfica dopo aver affrontato la Juventus allo Stadium. E poi di scena al Maradona, ancora in campionato, contro il Napoli rivitalizzato dal ritorno di Mazzarri.

Lo scontro al vertice della classifica a Torino si è risolto con un pareggio 1-1: al vantaggio iniziale di Vlahovic (che si è sbloccato dopo l’ultimo gol contro la Lazio, lo scorso 16 settembre) ha risposto Lautaro Martinez, puntuale all’appuntamento in mezzo all’area con l’assist di Thuram. Nerazzurri sempre soli in vetta alla classifica a +2 sui bianconeri, e ora l’Europa per puntare al primo posto nel girone.

A Lisbona serve una vittoria per provare a fare meglio della Real Sociedad: al momento gli spagnoli hanno gli stessi punti (10) dell’Inter, con tre vittorie e un pareggio nelle prime 4 partite. Nel penultimo turno la Real Sociedad affronterà il Salisburgo: la sensazione è che tutto si potrà decidere nello scontro diretto dell’ultima giornata del gruppo D al Meazza tra Inter e Real Sociedad del 12 dicembre. La qualificazione agli ottavi è già matematica per entrambe le squadre, ma ora Inzaghi punta a chiudere in vetta per una prima fase ad eliminazione diretta più abbordabile, almeno sulla carta.

L’Inter non perde da 9 gare e con il pareggio contro la Juve ha interrotto la sua striscia di vittorie consecutive, mentre il Benfica di Schmidt ha vinto le ultime due gare di fila, nell’ultima ha avuto la meglio 2-0 sul Famalicao. Già di fatto condannato il Benfica, che non è riuscito a ripetere le buone prestazioni della scorsa stagione in Europa: zero punti nel girone per i portoghesi, che devono vincere ad ogni costo per provare a conquistare almeno il terzo posto valido per l’Europa League.

Inzaghi dovrà gestire le energie in un trittico impegnativo, rimane in dubbio Bastoni che ha saltato la sfida contro la Juve per un problema muscolare e mancherà anche Pavard, ma contro la Juve i sostituti si sono dimostrati all’altezza. In porta toccherà ancora a Sommer, con Darmian, De Vrij e Acerbi in difesa. A centrocampo l’allenatore potrebbe far rifiatare Barella e Calhanoglu, per dare spazio a Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco, sulla corsia sinistra. Difficile prescindere dalla coppia titolare in attacco: al momento Lautaro Martinez dovrebbe affiancare Thuram, tra i migliori in campo contro la Juventus.

L’Inter sulla carta è superiore all’avversario, ma le motivazioni in campo possono influenzare le quote: il Benfica deve vincere ad ogni costo mentre Inzaghi ha già gli ottavi in tasca e potrebbe concedersi il lusso di far riposare alcuni titolari. Per approfondire il discorso ecco dove vedere le quote per le scommesse calcio sulla partita, sempre aggiornate e disponibili 7 giorni su 7.

Dopo i dubbi delle scorse settimane, la Disciplinare a Nyon ha deciso di non far disputare la partita a porte chiuse, un rischio concreto date le recenti intemperanze dei tifosi portoghesi all’estero. Trasferta salva per circa 3mila tifosi interisti, mentre il club di Lisbona ha ricevuto una multa di 25mila euro.