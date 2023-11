Lautaro fa 13 SU 13: i voti dei giornali alla sua prestazione

Lautaro Martinez era uno degli uomini più attesi della viglia di Juventus-Inter e non ha tradito le attese. Il Toro ha trovato il gol del pareggio, rompendo peraltro una piccola maledizione che lo affliggeva contro i bianconeri.

Un’altra prova da vero bomber, che come raccontato anche dai giornali, testimonia il suo ottimo momento di forma. Sono 13 gol in 13 partite per un totale di 27 gol solo in campionato nel 2023, come ricorda Tuttosport.

Un centravanti, che fa le cose da centravanti, come da “vocabolario del calcio”, come sottolineano praticamente all’unisono La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. La partita non sarà stata piena di emozioni, ma al Toro è bastatato poco per lasciare il suo segno.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 7 – “Anche lui come Vlahovic fa una cosa da centravanti, aggirando lo stopper (Gatti) e tirando a botta sicura. Lo scenario non permette altre specialità”.

Corriere dello Sport 7 – “l centravanti come nel vocabolario del calcio: tempi, tecnica, postura, padronanza del corpo e dell’area di rigore. Un chirurgo. Interviene e poi scappa via, però non si dica ch’è stata colpa sua. Avercelo un attaccante del genere”.

Tuttosport 6.5 – “Con una precisa stoccata segna il 13° gol in 13 giornate, il 35° in 53 partite nell’anno solare (27 solo in campionato)”.

Passione Inter 7 – “Poco presente in avvio di gara, prova a scuotersi con un colpo di testa e un tiro dalla distanza. Sono l’anticamera di un grande gol da vero bomber, il primo della sua carriera segnato all’Allianz Stadium”.