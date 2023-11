RETROSCENA da “brividi” nel post-partita di Juventus-Inter

Il secondo tempo di Juventus-Inter non ha regalato grandi emozioni, con solamente un tiro in porta, quello masticato di Thuram, finito debolmente tra le braccia di Szczesny. Il vero “brivido” però è arrivato a fine gara, quando le squadre sono tornate negli spogliatoi.

Ad accoglierle, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, un’autentica doccia gelata. Infatti, gli impianti dell’Allianz Stadium non avrebbero funzionato nel migliore dei modi: pressione bassa e un guasto alle pompe.

I giocatori, allora, non hanno potuto lavarsi nel migliore dei modi, con i nerazzurri che sono subito andati via in pullman ritardando di fatto la doccia fino al rientro a Milano.