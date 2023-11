Thuram crea per i gol di Lautaro: numero di assist da RECORD

Nella serata un po’ abulica dell’Allianz Stadium, a illuminare la partita è stato il gol del pareggio dell’Inter, nato da una bellissima azione corale e coronato da uno strappo da centometrista di Thuram, capace poi di servire un grande assist per Lautaro Martinez, altrettanto abile nell’infilare Szczesny.

Si tratta ormai di un mantra che in casa nerazzurra: il francese crea e il Toro finalizza. Quello di ieri, infatti, è stato il 4° assist in Serie A di Thuram per Lautaro Martinez. Nessuno in campionato ha un numero così alto di passaggi vincenti regalati a un singolo compagno.

Inoltre, con totale di 6, il numero 9 dell’Inter è in vetta alla classifica degli assist in Serie A. Un bottino niente male, se affiancato anche ai 4 gol segnati in campionato, spesso decisivi. L’impatto di Thuram è innegabile e ogni giornata testimoniato sempre di più dai numeri.