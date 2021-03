CdS – I numeri di Lautaro ai raggi X: obiettivo 20 gol

L’Inter si tiene stretta il suo uomo dai gol pesanti: Lautaro Martinez è a quota 14 reti in campionato e non intende sicuramente fermarsi. Il suo obiettivo, come quello di tutti, è portare l’Inter alla vittoria dello Scudetto. Quella col Torino è stata una rete molto pesante, vista l’importanza del successo che ha portato i nerazzurri a +9 dal secondo posto.

Come riporta il Corriere dello Sport, finora il rendimento dell’attaccante è stato un po’ troppo discontinuo in zona-gol: nel girone di andata ci sono state 11 giornate in cui Lautaro è andato a segno solo due volte, contro il Verona e la tripletta col Crotone. Il girone di ritorno è iniziato in altro modo: 5 reti in 8 turni per il Toro. Ora l’obiettivo è arrivare a quota 20, cifra difficile ma non impossibile. L’argentino ora è fermo a 14 gol e ha eguagliato i gol della passata stagione, ma ci sono ben 11 gare per migliorare il suo bottino.

