Sky – Sospiro di sollievo per l’Inter? Lautaro oggi in gruppo

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del Toro

"Riposo a scopo precauzionale per evitare qualsiasi problema": queste le parole dello staff medico dell'Argentina all'Inter, come riportato da Sky Sport. L'assenza nell'ultima gara contro il Paraguay aveva fatto preoccupare il club nerazzurro che ora può tirare un sospiro di sollievo.

Confermato quindi un leggero affaticamento muscolare. Oggi è in programma l’allenamento dell’Albiceleste e l’attaccante dell'Inter dovrebbe farne parte. Se i prossimi giorni non riservano altre brutte sorprese, il centravanti potrebbe essere disponibile per la trasferta contro la Lazio: ma ancora massima cautela.