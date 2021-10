TS – Brozovic pronto a firmare il rinnovo, fissato l’incontro decisivo: le cifre dell’accordo

Il rinnovo del centrocampista nerazzurro si avvicina sempre di più

Il rinnovo di Brozovic è un tema caldo in casa Inter tanto che si è deciso di anticipare l'appuntamento decisivo per la firma, inizialmente previsto dopo la metà di ottobre. Giovedì prossimo la società nerazzurra incontrerà Ivan, padre e agente del giocatore, che insieme al legale di fiducia della famiglia cercheranno di trovare un accordo definitivo.

Come riporta Tuttosport, il club nerazzurro partirà da una proposta di circa 5 milioni di euro (l'ingaggio di Calhanoglu), mentre la richiesta dell'entourage del croato sarà vicina ai 6 milioni di euro. Possibile incontro a metà strada per un Brozovic ancora in nerazzurro. C'è grande volontà di chiudere e di continuare insieme da entrambi le parti.