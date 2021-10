CdS – Lautaro si ferma in Nazionale: rischio forfait con la Lazio

Il centravanti nerazzurro resterà in Argentina

Nella serata di ieri dall'Argentina è rimbalzata la notizia di un problema muscolare per Lautaro. Tutto confermato: il Toro non è andato nemmeno in panchina stanotte nella sfida contro il Paraguay. Al suo posto è sceso in campo l'altro nerazzurro Joaquin Correa. Diverse fonti concordano su un semplice affaticamento muscolare dovuto alle tante partite ravvicinate. Nonostante ciò, l'attaccante dell'Inter dovrebbe restare in patria per le prossime partite di qualificazione al mondiale del 2022.