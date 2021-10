GdS – Il fondo PIF acquista il Newcastle e punta ad Antonio Conte in panchina

Nonostante le pressioni di Amnesty e altre ong per i diritti umani, la Premier League ha dato il consenso all'operazione con il fondo saudita

La notizia dell'acquisto del fondo PIF del Newcastle ha fatto il giro del mondo, compresa l'esultanza e il delirio dei tifosi Magpies fuori dal St. James' Park. In attesa di capire se ci potranno essere degli sviluppi anche con l'Inter, La Gazzetta dello Sport riporta l'indiscrezione secondo cui la nuova proprietà del club inglese voglia puntare ad un ex nerazzurro per la panchina.