Lautaro riabbraccia l’Inter con un Mondiale in tasca: nel mirino il Napoli

Il Toro è pronto per il girone di ritorno

Pietro Magnani

Vincere un Mondiale con la propria nazionale non è qualcosa che capita tutti i giorni, anzi. È qualcosa che però può svoltare una stagione o addirittura una carriera intera. Specie se, come in questo caso, si comincia poi subito dopo a giocare di nuovo. Proprio per questo Lautaro Martinez potrebbe essere l'uomo chiave alla ripresa del campionato.

L'euforia per la vittoria della coppa del mondo sicuramente non si è ancora placata per il Toro, che ora però è pronto a ridare il suo apporto all'Inter. La speranza è che possa trovare la continuità che in carriera gli è sempre mancata e che, insieme a Dzeko e Lukaku, possa trascinare i nerazzurri. Intanto ieri Lautaro Martinez è atterrato a Milano dopo le brevi vacanze post Mondiale e questa mattina rientrerà alla Pinetina.

Nonostante non desti preoccupazione il problemino alla caviglia avuto per tutto il Mondiale, e per cui ha fatto infiltrazioni continue, l'attaccante oggi verrà analizzato a fondo dallo staff medico nerazzurro, così da fugare ogni dubbio e stilare un programma su misura. Inzaghi infatti lo vuole al top della condizione nel più breve tempo possibile per riaccendere speranze Scudetto. Difficile, forse quasi impossibile, che venga impiegato dal primo minuto contro il Napoli, dove la coppia titolare dovrebbe essere Lukaku-Dzeko. Più probabile che venga impiegato a gara in corso, con il compito di spaccare la partita. E con addosso la carica del Mondiale vinto, non è escluso che il Toro possa farlo.