L’Inter sorride: l’infermeria vuota ora può essere un fattore

A pesare maggiormente nella prima parte di campionato sono state le assenze di Lukaku e Brozovic. Nonostante qualche intoppo, il croato ad esempio era uscito malconcio dalla semifinale mondiale, ora entrambi sembrano al top della condizione e non vedono l'ora di riprendersi il proprio posto al centro del progetto di Inzaghi. Il tecnico sa benissimo che con un calendario tanto compresso e decisivo l'abbondanza non è mai un problema, anzi. Nei prossimi giorni, oltre al rientrante Lautaro Martinez, verranno monitorati anche D'Ambrosio, Correa e De Vrij, non al top della condizione. Situazioni che comunque non destano troppe preoccupazioni, così come Mkhitaryan, uscito prima del tempo nell'amichevole con il Sassuolo.