Non solo Lautaro, l’Inter al lavoro su altri tre rinnovi di contratto

L’Inter ha avuto un ottimo avvio di stagione, merito anche del gruppo collaudato a disposizione di Simone Inzaghi, che ha continuato il percorso di crescita iniziato nella seconda parte della seconda stagione. Anche per questo motivo, la dirigenza non vuole certo disperdere il lavoro fatto in questi mesi ed è pronta a trattare il rinnovo di alcuni giocatori cruciali.

Prima del prolungamento di contratto di Lautaro Martinez, comunque importante per i nerazzurri, ci sono altri tre elementi con i quali avviare le trattative. Si tratta di Mkhitaryan, Dumfries e Dimarco. La priorità assoluta è chiaramente il centrocampista armeno, il cui contratto scade il prossimo giugno. Per l’olandese e l’italiano, invece, la scadenza è fissata rispettivamente nel 2025 e nel 2026.

L’opinione di Passione Inter

Per logica di mercato, quello di Dumfries è un rinnovo che va risolto quanto prima per evitare di entrare nell’ultimo anno di contratto senza alcun accordo. L’obiettivo dell’Inter di fare una plusvalenza con una sua cessione rimane sempre valido, sia per l’età del ragazzo che per le ottime prestazioni con cui l’esterno olandese ha iniziato la nuova stagione.

In un periodo di importanti ristrettezze economiche, è chiaro come l’Inter voglia cercare di dare continuità al proprio progetto blindando quei giocatori che sono già dei fattori molto importanti in rosa. I nerazzurri vogliono mantenere intatta il più possibile l’ossatura vincente della squadra.