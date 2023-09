Inter-Sassuolo, le probabili formazioni: novità in attacco?

L’Inter è pronta a tornare in campo per il primo turno infrasettimanale della Serie A 2023/2024. A San Siro, i nerazzurri affronteranno il Sassuolo, reduce dalla grande vittoria sulla Juventus nell’ultimo weekend.

Inzaghi vuole proseguire la sua marcia in campionato e lo farà affidandosi quasi sicuramente alla sua coppia d’attacco titolare: Thuram-Lautaro Martinez. Sanchez spera in una maglia da titolare, ma è più probabile un suo impiego a gara in corso.

Sulla destra torna Dumfries, con Cuadrado che rimarrà quasi sicuramente ancora ai box per infortunio. Dovrebbero riposare, invece, Pavard e Mkhitaryan. A centrocampo, dunque, prima in coppia da titolari per Frattesi e Barella.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Sassuolo: