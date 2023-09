Continuano le voci su un possibile passaggio di proprietà dell’Inter, con Tuttosport che riporta e conferma le indiscrezioni trapelate ieri dagli Emirati Arabi, di una trattativa in fase avanzata per l’acquisto del club da parte di Investcorp.

Il quotidiano racconta della due diligence dei conti nerazzurri, in corso da qualche settimana e della possibile offerta da 1,3 miliardi di euro, che potrebbe convincere Steven Zhang ad accettare.

Tuttavia, non è detto che l’attuale patron nerazzurro sia disposto ad accettare. Attualmente in Cina, Zhang starebbe lavorando in parallelo a un possibile rifinanziamento del prestito di Oaktree, in scadenza a maggio. Entro quella data, il presidente interista dovrà restituire i soldi ottenuti nel 2021, con gli interessi. Altrimenti il club passerà in mano al fondo statunitense. Il futuro. Il futuro dell’Inter sembra essere a un bivio.

L’opinione di Passione Inter

Per logica di mercato, quello di Dumfries è un rinnovo che va risolto quanto prima per evitare di entrare nell’ultimo anno di contratto senza alcun accordo. L’obiettivo dell’Inter di fare una plusvalenza con una sua cessione rimane sempre valido, sia per l’età del ragazzo che per le ottime prestazioni con cui l’esterno olandese ha iniziato la nuova stagione.

C’è gran parlare in merito al possibile acquisto dell’Inter da parte di Investcorp. Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma è chiaro che la situazione economica del club, con il prestito di Oaktree vicino al suo termine, fa pensare che qualcosa di importante possa succedere da qui alla prossima primavera.