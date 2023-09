GdS: “Lautaro all’Inter per sempre”. Ecco quando ci sarà il rinnovo

Lautaro Martinez è il capitano dell’Inter, leader tecnico e carismatico della squadra di Simone Inzaghi. Un ruolo che l’argentino ha assunto con grande dedizione e senso di appartenenza, suscitando grande soddisfazione in tutti gli ambienti nerazzurri.

Ecco perché, racconta La Gazzetta dello Sport, entro la fine dell’anno inizieranno le trattative per il prolungamento dell’attuale contratto, in scadenza nel 2026. Bisognerà ritoccare la cifra da 6 milioni di euro netti più bonus, ad oggi il tetto massimo dell’Inter.

Il rinnovo di Lautaro ha molteplici significati, che vanno oltre il rendimento in campo: su tutti c’è il modo in cui si è assunto il ruolo da capitano e, poi, anche il desiderio di tutelarsi il prima possibile da eventuali club interessati al giocatore.

A favorire il prolungamento, c’è la volontà del giocatore, che in nerazzurro si trova molto bene e che non sembra intenzionato ad andarsene. Il nuovo contratto, allora, potrebbe arrivare fino al 2028, sancendo una permanenza in nerazzurro di 10 anni, che potrebbe praticamente diventare a vita. Un tempo lungo, che certificherebbe il rapporto simbiotico tra l’Inter e Lautaro Martinez

L’opinione di Passione Inter

Per logica di mercato, quello di Dumfries è un rinnovo che va risolto quanto prima per evitare di entrare nell’ultimo anno di contratto senza alcun accordo. L’obiettivo dell’Inter di fare una plusvalenza con una sua cessione rimane sempre valido, sia per l’età del ragazzo che per le ottime prestazioni con cui l’esterno olandese ha iniziato la nuova stagione.

Il rinnovo di Lautaro Martinez è un obiettivo che l’Inter vuole inseguire in tempi rapidi. I nerazzurri ora hanno altri giocatori con cui trattare, ma la società non vuole perdere troppo tempo, nonostante la scadenza lontana. Prolungare il contratto del Toro sarebbe un segnale di forza e di continuità molto importante.