Se c’è un premio per l’errore più clamoroso in zona gol, allora Mauro Icardi è un serio candidato per l’edizione 2023. Nella gara tra Istanbulspor e Galatasaray l’attaccante argentino ex Inter ha fallito un’occasione incredibile dopo il tocco del compagno dal dischetto del rigore. Ecco il VIDEO:

İCARDİ BOŞ KALEYE KAÇIRDI — Fener 〽️edya (@fenerrmedya) September 26, 2023