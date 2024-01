Lautaro, ritorno da LEADER: i voti dei giornali alla sua prestazione

L’infortunio contro il Bologna in Coppa Italia, poi le assenze con Lecce e Genoa che si sono fatte sentire tantissimo per l’Inter tutta. I nerazzurri ieri hanno ritrovato Lautaro Martinez e il capitano ci ha messo un quarto d’ora scarso per urlare a tutti: “Rieccomi!”. Da leader vero.

Di seguito i voti dei giornali e quello di Passione Inter alla sua prestazione:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – “Non solo i gol (16 in 17 match), pesa per come fa crescere il gioco con i suoi movimenti e i suoi tocchi. L’Inter senza il Toro? Milano senza il Duomo. Che la Madonnina lo conservi così perché in casa non c’è una copia“.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “Torna e trova subito la rete. Ma la sua prestazione è anche altro: punto di riferimento della manovra, cerca sempre il dialogo con i compagni e delizia con una serie di giocate spettacolari“.

TUTTOSPORT 6,5 – “Torna in campo e timbra subito il cartellino segnando il 16° gol in Serie A: l’Inter non può fare a meno del suo capitano“.

PASSIONE INTER 7 – “Torna in campo da titolare e gli basta meno di un quarto d’ora per tornare al gol. Domina la gara tecnicamente in ogni zona del campo e va anche vicino alla doppietta personale”.