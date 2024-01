Serve un attaccante: l’Inter lo sa. INDIVIDUATO il profilo giusto

Inter-Verona ha confermato, una volta in più, la grande lacuna presente nella rosa nerazzurra: gli attaccanti di riserva. Marko Arnautovic è entrato malissimo, Alexis Sanchez non ha inciso.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la stessa Inter è cosciente del fatto che servirebbe una punta nel calciomercato di gennaio. Il problema è il budget inesistente. Per questo, servirebbe un’uscita e il principale indiziato alla cessione rimane Sanchez, che ha una situazione contrattuale differente rispetto ad Arnautovic: il Nino Maravilla ha un contratto annuale che scadrà a giugno, mentre sull’austriaco pende un obbligo di riscatto con il Bologna da esercitare in estate.

Il cileno ha ricevuto delle offerte, soprattutto da club dell’Arabia Saudita, ma al momento non ha aperto a un addio a gennaio. Nel caso in cui le cose dovessero cambiare, l’Inter ha già individuato il profilo giusto: Marotta e Ausilio cercherebbero un attaccante low cost (in prestito o a zero) che sia scontento nel suo attuale club di appartenenza.