Lautaro Martinez da record: è il miglior bomber argentino in Europa nel 2020-2021. Messi staccato

Sorpresa, che poi neanche tanto: a guidare la classifica degli attaccanti argentini più prolifici nei principali campionati europei, in questo 2020-2021, per una volta non c’è Lionel Messi. L’attaccante del Barcellona – complice anche la crisi societaria e sportiva che il club blaugrana sta attraversando – è solamente al terzo posto di una graduatoria che – la sorpresa, piuttosto, è questa qui – vede Lautaro Martinez al comando assoluto.

La particolare statistica la fornisce il sito racingdealma.com, che mette in fila i bomber argentini più prolifici di questa prima parte di stagione. E al primo posto, appunto, abbiamo Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, con 9 gol segnati. Al secondo posto c’è Lucas Alario (Bayer Leverkusen) a quota 8: seguono Lionel Messi (7 gol) e un altro ‘italiano’, Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari con 5 gol all’attivo. Un primato, quello del Toro, dovuto anche e soprattutto alla tripletta segnata oggi contro il Crotone: la terza in carriera. Il migliore di giornata – oggi – è lui, e da oggi è anche il migliore in patria.

