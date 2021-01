Serie A – L’Inter chiama, il Milan risponde e torna in testa: la classifica aggiornata

E’ durato solo qualche ora il primato in classifica in Serie A dell’Inter. I nerazzurri hanno dominato nell’anticipo delle 12:30 contro il Crotone grazie ad un rotondo 6-2 con Lautaro Martinez protagonista autore di una tripletta. La squadra di Antonio Conte si era portata dunque a +2 sul Milan che però ha risposto ai cugini e si è imposta per 2-0 sul campo del Benevento.

Ecco la classifica di Serie A aggiornata, in attesa del posticipo di questa sera tra Juevntus ed Udinese.

