Pinamonti al Benevento? Inzaghi apre, ma specifica: “Non rivoluzioneremo”

Se Andrea Pinamonti, oggi, è un calciatore della prima squadra dell’Inter è perché il mercato – chiusa la parentesi al Genoa la scorsa stagione – non aveva altro da offrire: ma è chiaro che la sua carriera prenderà altre strade, altre direzioni, probabilmente già da gennaio. La parola chiave è una sola (prestito), e le pretendenti sono già in agguato: tra queste il Crotone – avversaria di giornata dei nerazzurri – e anche il Benevento. Il cui allenatore, Filippo Inzaghi, interrogato a Sky Sport sul tema mercato (il soggetto sottinteso era, appunto, Pinamonti), ha risposto così.

“Dobbiamo salvaguardare il gruppo che ci ha portato in Serie A a suon di record, ma se ci sarà un giocatore in grado di darci una mano non ci tireremo indietro – ha commentato SuperPippo – Stasera i ragazzi sono stati un po’ ingenui ma la buona prestazione è sotto gli occhi di tutti”, ha concluso.

