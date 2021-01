Sampdoria, Ranieri non teme l’Inter: “Stiamo bene, possiamo fare punti”

La Serie A non sarà bellissima, ma è un campionato difficile: e quest’anno lo è ancora di più, per tutti. Lo sa bene l’Inter – che continua la sua sfida ruota a ruota in testa al campionato contro il Milan – e lo sa bene anche Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, che mercoledì prossimo, il 6 gennaio, affronterà l’Inter a Marassi, e che ha parlato della sfida contro i nerazzurri nel post-gara di oggi contro la Roma, dopo la sconfitta dei blucerchiati per 1-0 all’Olimpico.

Ha detto infatti il tecnico romano, peraltro un ex della panchina interista avendo sostituito Gasperini nella stagione 2011-2012: “Non c’è niente di facile in questa Serie A. Anche le neopromosse giocano bene e fanno punti. Noi stiamo bene, affronteremo l’Inter e cercheremo di fare punti”. La Sampdoria, ricordiamo, occupa attualmente l’undicesima posizione in classifica, con 17 punti conquistati in 15 partite.

