Sampdoria, Ekdal ammonito nella partita contro la Roma: era diffidato, salterà l’Inter

Tutta la Serie A una domenica, dieci partite in dieci ore come non accadeva da tempo: ma, udito il fischio finale e svuotato lo spogliatoio, è già tempo di rifare i borsoni e proiettarsi alla prossima partita: che sarà tra appena tre giorni, come prevede un calendario – quello di gennaio – che non contemplerà pause. L’Inter, il prossimo 6 gennaio, giocherà contro la Sampdoria ed è già partita la conta dei disponibili e degli indisponibili (tamponi permettendo), ciò che, del resto, ha già fatto da sfondo a tutta la prima parte della stagione calcistica più anomala di sempre.

E in attesa di capire quali siano le condizioni di Romelu Lukaku – uscito oggi nel secondo tempo per un problema fisico – e se sia schierabile o meno per la gara di mercoledì prossimo, la Sampdoria ha già la certezza su un calciatore blucerchiato che non sarà del match contro l’Inter: si tratta di Albin Ekdal, ammonito oggi per un fallo su Mkhitaryan in occasione della partita contro la Roma, e che figurava nella lista dei diffidati. Salterà la partita contro l’Inter, tornerà l’11 gennaio contro lo Spezia. Conte prende appunti.

