Lautaro rischia la SQUALIFICA. Messaggero: “Inchiesta ancora in corso”

Superato lo scoglio dei quarti di finale di Coppa Italia, la testa dell’Inter è ora tutta proiettata sullo scontro diretto contro il Napoli, programma sabato alle 18, allo Stadio Maradona. Inzaghi spera di avere tutti i suoi titolari a disposizione (escluso Sommer). Tra questi ci sarà sicuramente Lautaro Martinez, nonostante negli scorsi giorni la sua presenza fosse stata messa in dubbio da una possibile squalifica.

Secondo Il Messaggero, peraltro, la questione legata alla presunta bestemmia post Juventus non sarebbe chiusa. Se il giudice sportivo non si è pronunciato in assenza di prove, è la procura federeale che avrebbe aperto un’inchiesta, attualmente “ancora in corso”, come scrive il quotidiano.

Una buona notizia parziale in casa nerazzurra ci sarebbe comunque: infatti, l’eventuale squalifica arriverebbe solo dopo Napoli-Inter, permettendo al capitano di giocare lo scontro Scudetto. In ogni caso, una sua eventuale assenza nelle gare successive sarebbe un bel problema per Inzaghi.