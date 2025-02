La MOVIOLA sul gol di Arnautovic in Inter-Lazio

La rete di Marko Arnautovic che ha sbloccato Inter-Lazio, quarti di finale di Coppa Italia, è stata un’autentica prodezza balistica. Tuttavia, la rete del centravanti austriaco ha fatto discutere nel post-partita, per la sua possibile irregolarità. Con pareri abbastanza discordanti.

Sono due gli episodi che vengono contestati: una trattenuta di Dumfries su Rovella, che impedirebbe al centrocampista di andare a contrasto con l’attaccante, e il fuorigioco di De Vrij.

Sul primo caso il Corriere dello Sport non sembra avere dubbi sull’irregolarità dell’esterno nerazzurro: “la

trattenuta non è prevista dal regolamento ed è netta”. Al contrario, Graziano Cesari negli studi Mediaset, ha evidenziato come anche Rovella trattenesse per la maglia Dumfries, sottolineando come gli strattoni fossero reciproci e, pertanto, non sanzionabili.

Ancora più divisone c’è attorno al potenziale fuorigioco attivo di De Vrij. Il difensore è in posizione irregolare, ma la domanda è se si trovi o meno sulla “linea di visione” di Mandas, impedendogli di veder partire il tiro di Arnautovic.

Cesari in questo caso ha una posizione più sfumata: Mandas sembra spostare la testa, sebbene De Vrij non sia proprio vicino a lui (la distanza potrebbe essere di circa 5 metri); per l’ex arbitro il VAR avrebbe fatto bene a richiamare Fabbri per una on field review, lasciando la decisione finale al direttore di gara.

Secondo il suo collega Giampaolo Calvarese, invece, la posizione dell’olandese sarebbe del tutto ininfluente. Questo il suo commento su X:

#InterLazio I Sul gol di #Arnautovic, #DeVrij pare in fuorigioco. Se così fosse, non sarebbe però influente: non ha impatto attivo su #Mandas, non è sulla linea di visione. Il pallone ha una traiettoria alta, parte da lontano e scavalca gli altri calciatori pic.twitter.com/CBpQ65SGtw — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) February 25, 2025

A essere netti in senso contrario, sono ancora una volta il Corriere dello Sport, coadiuvato da La Gazzetta dello Sport. Per entrambi i quotidiani la posizione di De Vrij è attiva, perché impalla la visuale di Mandas e, dunque, la rete sarebbe da annullare.