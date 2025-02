Martinez vince anche il duello con Isaksen: “La maglia non gli pesa”

Alla seconda partita consecutiva da titolare, visto l’infortunio di Sommer, Josep Martinez ha saputo confermare le ottime sensazioni date contro il Genoa in campionato. In Coppa Italia, il portiere spagnolo ha murato tutte le conclusioni più pericolose della Lazio, facendosi valere anche sulle uscite alte.

L’estremo difensore nerazzurro ha vinto nettamente il duello con Isaksen, con tre belle parate sull’esterno danese. Una prestazione lodata da tutti i quotidiani, con La Gazzetta dello Sport, in particolare, che ha sottolineato come non sembi sentire il peso della maglia.

Queste le pagelle dei principali giornali sportivi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Duello infinito con Isaksen: tre interventi decisivi, il primo dei quali tecnicamente bellissimo in allungo. Reattivo pure sulla girata di Zaccagni, sicuro nelle uscite: la maglia

non gli pesa”.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “Dita, unghie prodigiose sui tiri di Isaksen. Anche il piedone”.

TUTTOSPORT 6.5 – “Si distende bene sul mancino velenoso di Isaksen, poi è sempre attento, anche in uscita”.

PASSIONE INTER 7 – “Belle parate basse su due rasoterra viscidi di Isaksen. Replica anche nel secondo tempo sull’esterno biancoceleste, murandolo alla grande in uscita. Giganteggia in presa alta”.