“Consapevolezza nuova”: cambiano le gerarchie dopo Inter-Lazio

La sfida contro la Lazio in Coppa Italia era un test importante per molti elementi della rosa dell’Inter che avevano trovato meno spazio nelle ultime partite. Inzaghi, infatti, ha optato per un turnover molto ampio, concedendo un po’ di riposo ai quasi tutti i titolari, almeno dall’inizio.

E le risposte sono arrivate. Soprattutto in attacco, soprattutto da Marko Arnautovic. L’austriaco ha segnato la rete dell’1-0 con una meravigliosa cpnclusione al volo, che ha sbloccato la gara e confermato il suo momento di crescita, dopo il gol decisivo segnato contro la Fiorentina.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha ora “una consapevolezza tutta nuova” e, di fatto, ha riscritto le gerarchie dell’attacco dell’Inter: dietro a Thuram e Lautaro Martinez, intoccabili, ora c’è lui. Scavalcato ormai Taremi, che continua a faticare e che sembra perdere fiducia di partita in partita.