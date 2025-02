Thuram torna a Napoli: c’è la risposta di Inzaghi dopo Inter-Lazio

L’Inter ha dovuto affrontare i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio, con ben 5 assenze, alle quali si è aggiunto anche l’infortunio di Darmian dopo meno di 25 minuti di gioco. Un bel problema per Simone Inzaghi, con i nerazzurri che tra pochi giorni dovranno sfidare il Napoli al Maradona.

A preoccupare maggiormente è la condizione di Marcus Thuram, acciaccato contro la Juventus e assente contro Genoa e Lazio, per un problema alla caviglia. Il tecnico ha risposto così a una domanda sulle sue condizioni nella conferenza stampa post Inter-Lazio.

“In campo non l’ho ancora visto. Sta lavorando a parte, sta facendo il suo percorso. Speriamo che domani o domani l’altro possa rientrare ad allenarsi. Non ci sono certezze. Il ragazzo ha dato grande disponibilità, ma in campo non l’ho ancora visto”.