UFFICIALE la squalifica: salta Milan-Inter

La vittoria contro la Lazio in Coppa Italia ha permesso all’Inter di accedere alle semifinali. I nerazzurri affronteranno il Milan, in una doppia sfida, già andata in scena nella stagione 2021/2022, con il successo della squadra di Inzaghi.

Il tecnico interista è già certo di dover fare a meno di un suo giocatore nella gara di andata, che si svolgerà a inizio aprile. Kristjan Asllani, infatti, è stato ammonito nel primo tempo dei quarti di finale con la Lazio. L’albanese era diffidato e pertanto sarà ufficialmente squalificato per il primo dei due confronti con i rossoneri.