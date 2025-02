Duro colpo per Bastoni: “Due punti di sutura”

Inizialmente a riposo in Inter-Lazio di Coppa Italia, per via dell’ampio turnover previsto da Inzaghi, Alessandro Bastoni è subentrato nel secondo tempo della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. E il difensore è subito stato vittima di un episodio sfortunato e pericoloso.

Infatti, in un contrasto aereo al centro dell’area di rigore nerazzurra, Bastoni è andato a colpire il pallone di testa finendo però per incocciare con De Vrij. Un colpo duro, che ha costretto il centrale a proseguire la gara con una vistosa fasciatura. Come comunicato dall’Inter, nel post-partita sono stati applicati al giocatore due punti di sutura all’arcata sopracciliare destra.