Cesari contro il Var di Inter-Lazio: “Sul gol di Arnautovic…”

La rete di Marko Arnautovic che ha sbloccato Inter-Lazio, quarti di finale di Coppa Italia, ha fatto discutere nel post-partita di Mediaset, non solo per la bellezza della conclusione al volo dell’austriaco. Infatti, Graziano Cesari si è detto non convinto dell’operato del VAR in questa circostanza.

Secondo l’ex arbitro, la posizione di De Vrij, in fuorigioco e parzialmente davanti a Mandas sul tiro, sarebbe dovuta essere oggetto di on field review, per far decidere a Fabbri, direttore di gara a San Siro, se la posizione dell’olandese fosse da ritenere o meno attiva.

Questo il suo commento:

“Sull’azione del gol di Arnautovic abbiamo fatto quello che fa il VAR, perché è un caso da casistica arbitrale. Il calcio d’angolo c’è ed è battuto in modo regolare, perché è perfettamente in gioco. La terza situazione riguarda Dumfries e Rovella che si trattengono. Rovella tira la maglia di Dumfries, mentre l’olandese tira il braccio. Direi che è assolutamente reciproco. L’ultima situazione è quella più importante: De Vrij, che è in posizione di offside, disturba in qualche modo il tentativo di parata del portiere della Lazio? Questo è il grande caso. De Vrij si disinteressa, ma da regolamento c’è la questione della linea di visione del portiere. Il portiere vede il pallone colpito da Arnautovic? Probabilmente sì, ma c’è uno spostamento laterale. Influenza il tentativo di parata? Avrei preferito che il VAR fosse stato più presente e l’avesse fatto rivedere al direttore di gara”.