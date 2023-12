A pochi minuti da Lazio-Inter, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN, per parlare dell’impegno cruciale dei nerazzurri allo Stadio Olimpico. Queste le sue parole:

OCCASIONE – “Come in tante altre partita andiamo sì alla ricerca dei 3 punti, ma anche di continuità nelle prestazioni. La classifica è momentanea, dice qualche cosa ma non più di tanto. Noi abbiamo una squadra di professionisti seri, che si motiano da soli, con il supporto dell’allenatore”.

INTERVENTO MERCATO – “Gli infortuni fanno parte del rischio, ma la rosa è numericamente di grande qualità. Siccome non vogliamo lasciare nulla di intentanto, possiamo valutare quello che c’è da fare in un momento di necessità. Ci troveremo con l’allenatore, Ausilio e Baccin per valutare la situazione. Non parlerei di allarmismo, ma di una squadra che risponde a pieno a quelli che sono i nostri obiettivi”:

RINNOVI – “Non lo so. Sicuramente sono dinamiche che affrontano tutte le società. Andiamo con cautela. Oggi pensiamo a questa partita, da domani alla Coppa Italia e poi il Lecce. Siamo concentrati sugli impegni in campo”.

MKHITARYAN – “Rinnovo Mkhitaryan legato a Zielinski? Mkhitaryan è un grande professionista che ha dimostrato grande qualità. Non c’è da fare il paragone con nessuno”.