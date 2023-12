L’Inter conquista il terzo successo consecutivo in campionato e allunga in testa alla Serie A. I nerazzurri battono la Lazio all’Olimpico con le reti, una per tempo, dei suoi due attaccanti: prima Lautaro Martinez e poi Thuram firmano il successo sui biancocelesti.

Di seguito le pagelle di Passione Inter

SOMMER 6.5 – Attento sugli interventi di ordinaria amministrazione, decisivo su Rovella in avvio di ripresa, con un ottimo posizionamento. Una parata fondamentale in un momento delicato della gara.

BISSECK 6.5 – Avvio buono, ma con qualche sbavatura in fase di possesso. Cresce in sicurezza con il passare dei minuti e approccia con ottima aggressività il secondo tempo, riuscendo a reggere contro un cliente scomodo come Zaccagni.

ACERBI 6.5 – Bravo a farsi trovare al posto giusto, sia in chiusura che come ostacolo alle conclusioni in porta della Lazio. Riesce a narcotizzare Immobile senza particolari difficoltà, mostrando sempre grande sicurezza.

BASTONI 6 – Avvio di gara più guardingo del solito, ma soffre gli inserimenti alle spalle. Si registra con il procedere della gara, mostrandosi molto più sicuro.

DARMIAN 6 – Offensivamente poco presente, ma compie un paio di ottime chiusure nel primo tempo. Prova sempre a dare una mano a Bisseck contro Zaccagni.

BARELLA 6.5 – In difficoltà nei primi minuti di gara, con qualche errore di troppo. Poi ritrova le sue certezze e partecipa con costanza alla gestione del possesso. Si fa ammonire per fallo tattico, ma rimane in campo quanto basta per avviare l’azione e realizzare l’assist per il 2-0. Dal 70′ FRATTESI 6.5 – Entra con voglia di fare e di sfruttare i minuti a disposizione. Va vicino al gol.

CALHANOGLU 5.5 – Non riesce a dare i tempi come al solito, soprattutto nel primo tempo. In avvio di ripresa perde una palla sanguinosa in modo banale, ma Rovella grazia lui e l’Inter. Non la sua prestazione più scintillante. Dall’89’ ASLLANI – Pochi minuti per lui.

MKHITARYAN 6.5 – Fatica a trovare la giusta posizione tra le linee nel primo tempo, ma cresce esponenzialmente nella ripresa, dando una mano soprattutto nella metà campo nerazzurra. Va anche vicino alla rete personale due volte, ma Provedel gliela nega.

DIMARCO 6 – Non si vede quasi mai in fase offensiva nella prima mezz’ora, ma poi sale di giri e l’Inter, non a caso, diventa più pericolosa. Nel secondo tempo rimane guardingo per evitare le sgasate di Felipe Anderson. Dal 70′ CARLOS AUGUSTO 6.5 – Ingresso propositivo.

THURAM 7 – Prova subito a sgasare in allungo e dà sensazione di poter essere molto pericoloso. Nel secondo tempo prova a dare una mano alla squadra a resistere alla pressione biancoceleste e segna con freddezza alla prima occasione. Dal 78′ ARNAUTOVIC s.v. – Entra per far rifiatare Thuram e per legare il gioco.

LAUTARO MARTINEZ 7 – I giocatori della Lazio lo contrastano con grande fisicità, ma si accende alla prima occasione con grande furbizia, intercettando il passaggio di Marusic e segna scartando Provedel, con grande freddezza. Dall’89’ KLAASSEN s.v. – Dentro nel finale.

INZAGHI 7 – La Lazio parte forte e la sua squadra prova a giocare soprattutto di rimessa. La squadra cresce nella seconda metà del primo tempo e trova il vantaggio con la genialata di Lautaro. Nel secondo tempo la squadra prova ad abbassare il ritmo per gestire la pressione dei biancocelesti, per poi punire con grande killer instinct.