L’Inter scende in campo per la 16a giornata di Serie A, con la grande occasione di allungare in vetta alla classifica, dopo il passo falso della Juventus a Genoa. All’Olimpico, i nerazzurri affrontano la Lazio, che sta provando a guadagnare posizioni dopo un avvio di campionato complesso.

Inzaghi si affida a tutti i titolari, con l’eccezione del solo Bisseck, con Darmian che giocherà nel ruolo di esterno destro, vista la mancanza di alternative. Davanti, allora, torna la coppia d’oro formata da Thuram e Lautaro Martinez.

Sarri che, a sorpresa, rinuncia a Luis Alberto a centrocampo, con Kamada che giocherà al suo posto. In attacco, invece, confermato il terzetto composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Inter: