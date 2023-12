Dopo il pareggio della Juventus a Marassi, l’Inter ha una grande occasione per allungare in classifica sui bianconeri e volare a +4. La partita è però storicamente molto complicata, visto che i nerazzurri affronteranno la Lazio all’Olimpico, dove non vincono – contro i biancocelesti – dal 2018.

Per sfidare il suo passato, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi opterà per quattro cambi rispetto alla formazione titolare di martedì sera in Champions League contro la Real Sociedad.

Davanti a Sommer, sono certe le titolarità di Acerbi e Bastoni, mentre lo slot di destra dovrebbe essere occupato da Bisseck, che rientrerà dal primo minuto dopo la bella prova con l’Udinese e la panchina in Europa, permettendo a Darmian di traslocare nuovamente sulla fascia destra (occupata in Champions da Cuadrado). L’unico vero ballottaggio riguarda proprio Bisseck, perché Inzaghi potrebbe optare anche per la soluzione Carlos Augusto (martedì titolare in difesa al posto di Bastoni) a destra, con Darmian in difesa. Il giovane difensore tedesco appare però in vantaggio.

Per il resto, solo certezze. Sulla corsia sinistra spazio a Dimarco, mentre a centrocampo si rivedrà il trio di titolarissimi: insieme a Calhanoglu e Mkhitaryan ci sarà Barella, che in Champions ha lasciato spazio a Frattesi. In attacco, riecco capitan Lautaro a comporre la coppia con Thuram, dopo la titolarità di Sanchez nel match con la Real Sociedad.

